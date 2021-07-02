В России подорожают автомобили с пробегом

Россиян предупредили о резком подорожании автомобилей на вторичном рынке. Цены растут из-за увеличения стоимости новых машин, говорят дилеры.

За первое полугодие цены на авто с пробегом в России выросли на 8,8%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные портала «Дром». Новые машины в тот же период дорожали примерно на том же уровне, прибавив в цене в среднем 7%.

По мнению игроков автомобильного рынка, стоимость толкает вверх повышение издержек автопроизводителей. Бывшие в употреблении машины дорожают из-за дефицита новых. С начала года предложение на вторичном рынке легковых машин выросло на 12%, тогда как спрос – на 22%.

Покупателям прежде всего интересны автомобили в возрасте двух-трех лет с небольшим пробегом и одним владельцем, но количество таких предложений постепенно снижается. Многие автовладельцы в сложившихся условиях предпочитают повременить с заменой своего автомобиля на новый. Также дефицит новых машин приводит к сокращению количества сделок по trade-in.

При этом цены на новые автомобили продолжают расти, так что сегмент подержанных последует за ними, считают эксперты. По мнению аналитиков, во втором полугодии стоимость б/у машин вырастет еще на 5-10%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.07.21

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