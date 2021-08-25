РЖД получили поддержку ФАС: ведомство не против отмены регулирования тарифов на перевозку пассажиров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала инициативу «Российских железных дорог» по отмене госрегулирования тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах, заменив их на адресные льготы детям до 18 лет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на копию письма главы ведомства Максима Шаскольского, которое он направил 19 августа первому вице-премьеру России Андрею Белоусову.

По сведениям издания, письмо руководителя ФАС – это ответ на поручение Белоусова от 27 июля принять решения по предложениям РЖД. Аналогичное поручение также получили Минэкономразвития, Минтранс и Минфин.

Представитель РЖД не стал комментировать межведомственную переписку. В пресс-службе компании лишь заявили, что «любые изменения в части регулирования пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в плацкартных и общих вагонах должны быть направлены на безусловное сохранение их доступности для населения».

Представитель Белоусова предпочел не комментировать ситуацию.

Напомним, тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования ежегодно индексирует ФАС на уровень не выше инфляции. С 1 января 2021 года проездные билеты стали дороже на 3,7%. Под госрегулирование не попадают только тарифы в вагонах купе, СВ и люкс – для них применяется система динамического ценообразования: стоимость билетов зависит от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Эксперты тем временем предупредили о росте цен на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах в случае отмены госрегулирования тарифов на пассажирские перевозки. Об этом, в частности, заявил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Как отметил эксперт, в настоящее время тарифы искусственно сдерживаются государством и не соответствуют себестоимости. По его мнению, рост тарифов будут сдерживать авиакомпании-лоукостеры.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.08.21

На Урале опять закрыли федеральные трассы для большегрузов. / Росавиация приступила к проверке «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8 на Камчатке. / Движение по федеральной трассе в зоне волчихинского пожара восстановлено. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»