Стоимость зимних шин в России взлетела на 25% и выше

В России значительно подорожали зимние автомобильные шины. Цены на зимнюю резину взлетели с начала года на четверть и выше еще до начала сезона замены, сообщила пресс-секретарь портала об автомобилях «Дром» Мария Погребец со ссылкой на экспертов рынка. Аналитики допустили возникновение дефицита недорогих автомобильных шин.

По словам Погребец, стоимость зимней резины в этом году значительно выросла уже перед сезоном, тогда как обычно «пик спроса на шины в России приходится на середину октября». В целом по стране рост цен составил до 25% и более, отметила она в комментарии РИА «Новости».

Автошины заметно дорожают по нескольким причинам: рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки, пояснила она. При этом эксперты не исключили дефицита резины – «в первую очередь в более доступных нишах», рассказала Погребец.

С начала текущего года ценник на зимние шины в стране взлетел на 15-20%. За последнюю неделю спрос на зимнюю резину в России вырос на 105%. Средняя цена бэушного комплекта в России составила 14 429 рублей, а новая резина обходилась в 44 070 рублей.

Москва, Наталья Петрова

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