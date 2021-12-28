Рост цен на автозаправках России ускорился. В лидерах – Севастополь

Цены на бензин на автозаправках в России за период с 16 по 23 декабря выросли в среднем на 17-18 копеек против 10-11 копеек неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Дизельное топливо тоже подорожало – на 15 копеек, что соответствует темпам предшествующей недели, передает «Интерфакс».

Цены на бензин не изменились на Дальнем Востоке, а минимальный рост стоимости топлива зафиксирован в регионах Сибирского федерального округа (8-10 копеек).

Максимальным рост цен оказался в Севастополе – бензин марки АИ-92 подорожал на 49 копеек за литр, а АИ-95 – на 80 копеек. При этом в Крыму за семь дней топливо стало дороже на 5 копеек.

Значительный рост стоимости зафиксирован также в Ненецком автономном округе – на 60 копеек за АИ-92, Ямало-Ненецком автономном округе – на 48-49 копеек, Кабардино-Балкарии – на 50 копеек, Карачаево-Черкессии – на 45-55 копеек, Северной Осетии – на 42-43 копейки, а также в Ростовской области и Ставропольском крае – на 40-45 копеек.

Что касается зимнего дизтоплива, то оно в среднем выросло в цене на 15 копеек, как и за предыдущую семидневку. Сильное подорожание наблюдается в Севастополе (+72 копейки за литр), Татарстане (+66 коп.), Пензенской области (+64 коп.) и в Тыве (+50 коп.). Однако в трех регионах – Петербурге, Воронежской и Ленинградской областях – зимнее дизельное топливо подешевело – на 17, 27 и 20 копеек соответственно.

Зимнее дизтопливо за 7 дней в среднем по России подорожало на 15 копеек (соответствует темпам предшествующей недели). Наибольший рост цен зафиксирован в

Вместе с тем, в Санкт-Петербурге, Воронежской и Ленинградской областях стоимость ЗДТ снизилась на 17, 27 и 20 копеек соответственно.

Москва, Наталья Петрова

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