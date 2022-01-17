Российских автолюбителей хотят перевести на газ вместо бензина

В России планируется повысить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива. В Минэнерго РФ вместе с регионами скорректируют показатель для городов – участников федерального проекта «Чистый воздух». Об этом пишут «Известия».

По данным издания, эти решения были приняты на совещании вице-премьера Виктории Абрамченко. «Конкретные объемы увеличения потребления будут проработаны дополнительно, в кооперации с региональными властями. Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ», – пояснили в Минэнерго.

В прошлом году объем потребления природного газа в 12 городах проекта «Чистый воздух» составил более 82 млн куб. м. По словам главы департамента развития Национальной газомоторной ассоциации Александра Тавдидишвили, возможно увеличить этот показатель на 30%.

В министерстве также добавили, что развитие потребления экологичного и низкого в части выбросов СО2 газомоторного топлива актуально для всех российских регионов. К тому же метан остается самым низкозатратным топливом в стране. Полный бак легкового автомобиля при заправке бензином или дизелем, обойдется в 1,5-2 тысячи рублей, метаном – 400 рублей.

В то же время в России существует проблема с доступностью газовых заправок. Сегодня в некоторых регионах очереди на автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС) могут длиться по два-три часа. В 58 регионах работают 246 АГЗС.

Москва, Зоя Осколкова

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