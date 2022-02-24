В России вырастет стоимость проезда по платным дорогам

В России вырастут тарифы на проезд по платным дорогам. Об этом сообщается на сайте Госкомпании «Автодор».

Так тариф на проезд по платным участкам автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара вырастет на 6,0%-6,9%. Таким образом, путь по 915 км М-4 для владельцев легкового транспорта увеличится на 145-160 руб.

По трассе М-3 «Украина» стоимость повысится на 5-10 рублей на каждом из действующих пунктов оплаты, суммарно на 15-20 рублей при проезде всего участка, протяженностью 70 км.

По дороге М-11 «Нева» цена проезда по участку от Солнечногорска до Твери, протяженностью 89 км, для водителей легковушек изменится на 30 рублей. Проезд от Санкт-Петербурга до Твери подорожает на 140-150 рублей. Для тех, кто едет по М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, путь, протяженностью 564 км, увеличится на 170-180 рублей в зависимости от дня недели.

Также вырастет стоимость проезда по всему платному ЦКАД от М-10 «Россия» до деревни Лисинцево, протяженностью 260 км, увеличится на 135 рублей. На коротких маршрутах цена изменится на 5-15 рублей.

Повышение платы за проезд по дорогам, находящимся в доверительном управлении госкомпании, на уровень инфляции прошлого года планируется произвести 25 февраля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»