В Китае десятки автомобилей заправили водой на АЗС

В Китае владельцы десятков автомобилей пожаловались на поломки после посещения одной АЗС. Оказалось, что в топливные баки налили воду с небольшой примесью нефтепродуктов.

Некачественное топливо обнаружили на заправочной станции в городе Ханьчжун провинции Шэньси. Несколько машин остановились сразу и перестали заводиться. Один из покупателей набрал бензин в бутылку, смесь сразу разделилась на две фракции – прозрачную и темный осадок.

Экспертиза установила, что в баки авто залили жидкость, которая на 88% состоит из воды, остальная составляющая – некачественные нефтепродукты. Владельцы сломанных машин обратились с жалобами в надзорные органы.

В отношении владельца АЗС возбудили уголовное дело. Проводится расследование причин произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

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