Запчасти для авто в России за год подорожали почти на 20%

За год цены на запчасти для автомобилей в России выросли почти на 20%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

С 19 марта в стране начали действовать новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. Средняя стоимость запчастей в очередной актуализированной версии по сравнению с ценами марта прошлого года увеличилась на 19,5%.

При этом по сравнению с ценами справочника по запчастям от 19 декабря стоимость деталей снизилась на 6,4%. «Одна из причин этого в том, что с осени прошлого года начали появляться новые каналы поставки запчастей, что привело к стабилизации цен на запчасти, и во многих случаях к небольшому их снижению», – говорится в сообщении на сайте РСА. Появление новых каналов поставок сдерживает давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей.

Существенно улучшить ситуацию может и предложение депутатов Госдумы о включении в стратегию развития автопромышленности задач по созданию индустриального сектора промышленного восстановления отработанных компонентов. «Если это будет сделано, то это позволит существенно улучшить ситуацию со стоимостью ремонта автомобилей без ущерба для безопасности и других важных потребительских качеств автомобилей», – отметил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Москва, Зоя Осколкова

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