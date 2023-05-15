Российские авиакомпании направили Грузии запрос на полеты в республику

Российские авиакомпании обратились к властям Грузии с запросом на регулярные авиаперелеты в страну. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии. Какие именно авиаперевозчики направили заявку, не уточняется.

«По состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», – говорится в сообщении (цитата по РИА «Новости»).

В агентстве уточнили, что решение по каждой заявке будет приниматься «после тщательного изучения текущего статуса авиакомпаний и их самолетов в контексте международных санкций».

«Агентство гражданской авиации проводит консультации с государствами, имеющими прямое авиасообщение с Россией, и изучает их примеры», – добавили в ведомстве.

Напомним, Россия с 15 мая отменила визовый режим для грузинских граждан, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Москва также отменила действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла решения России неприемлемыми из-за ситуации на Украине и пригрозила поставить вопрос об отмене безвизового режима для россиян. При этом МИД страны приветствовал решение Москвы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что другие страны, если им не нравится решение России, сами могут отменить визовый режим для грузин и установить прямое авиасообщение.

В США пригрозили введением санкций против грузинских компаний, которые будут обслуживать российские самолеты.

Москва, Наталья Петрова

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