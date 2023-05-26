Президент Грузии предложила ввести ограничения для въезжающих в страну россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила ввести ограничения для граждан России, которые приезжают в страну. Об этом глава государства заявила на праздновании Дня независимости в Тбилиси.

«Независимость, которую мы сегодня празднуем, означает защиту своих граждан. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому, непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование», – заявила Зурабишвили.

По ее мнению, во внешней политике Грузия все больше изолируется от европейской перспективы и больше заботится о России. «Непонятно и обидно, когда мы сегодня подсчитываем, сколько миллионов принесет нам «подарок» полетов. Неужели наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?» – добавила президент.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указы об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая, а также отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Тогда Зурабишвили заявила, что такие решения России являются неприемлемыми из-за ситуации на Украине и грозила поставить вопрос об отмене безвизового режима для россиян. Кроме того, она назвала нежеланным прибывший из Москвы в Тбилиси рейс российской авиакомпании.

Тбилиси, Зоя Осколкова

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