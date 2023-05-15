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Понедельник, 15 мая 2023, 17:45 мск

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Первая российская авиакомпания получила добро на полеты в Грузию

Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение грузинских властей на выполнение чартерных полетов из РФ в Грузию с 17 мая. Об этом сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это Azimuth Airlines, которая уже с 17 мая может совершать полеты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полеты», – сказал Давиташвили, слова которого цитирует ТАСС.

Тбилиси, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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