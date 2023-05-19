Еще одна российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты еще одному российскому перевозчику – Red Wings.

По информации ведомства, авиакомпания сможет выполнять рейсы по направлению Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва уже с июня. В агентстве указали, что перевозчик не находится в черном списке Евросоюза.

Рейсы из Сочи и Москвы будут осуществляться со 2 июня три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, уточняет РИА «Новости».

Ранее разрешение на прямые полеты между Россией и Грузией от грузинских властей получили российская авиакомпания «Азимут» и грузинская Georgian Airways.

Напомним, Россия с 15 мая отменила визовый режим для грузинских граждан, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Москва также отменила действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Cегодня, 19 мая, из Москвы в Тбилиси отправился первый прямой рейс после снятия запрета. Самолет авиакомпании «Азимут» SSJ 100 вылетел из аэропорта Внуково в 9:07 мск, следует из данных онлайн-табло. Ожидается, что он прибудет в грузинскую столицу в 13:38 по местному времени (12:38 мск).

Тбилиси, Наталья Петрова

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