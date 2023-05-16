Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на возобновление авиасообщения с Россией, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.

Авиаперевозчик будет выполнять рейсы по направлению Тбилиси – Москва – Тбилиси семь раз в неделю, начиная с 20 мая. Соответствующее разрешение компании было выдано во вторник, 16 мая.

Накануне российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение грузинских властей на выполнение полетов из России в Грузию с 17 мая с частотой семь раз в неделю. Первый рейс из Москвы в Тбилиси «Азимут» выполнит 19 мая.

Всего желание выполнять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний, в том числе одна грузинская – Georgian Airways, передает «Спутник Грузия». В Минэкономики Грузии заявили, что дадут разрешение тем российским перевозчикам, которые не попали под санкции.

Напомним, Россия с 15 мая отменила визовый режим для грузинских граждан, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Москва также отменила действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Тбилиси, Наталья Петрова

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