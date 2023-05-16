АТОР: россиянам могут предложить пакетные туры в Грузию до конца мая

Российские туроператоры допустили, что уже до конца мая смогут предложить россиянам пакетные туры в Грузию. Они ждут, когда график полетов нормализуется, пишет «Вестник АТОР».

В «Интуристе», FUN&SUN заявили, что формирование пакетных туров займет немного времени. В «Русском Экспрессе» готовы сформировать пакетные туры за пару дней после того, как рейсы появятся в системе.

«Об организованном турпотоке мы можем говорить только после того, как расписание нормализуется и рейсы будут подтягиваться на GDS. Мы не исключаем, что в течение ближайших двух недель это произойдет», – пояснили в «Интуристе».

Авиакомпания «Азимут» получила разрешение грузинских воздушных властей на полеты из Москвы в Тбилиси. Рейсы планируется сделать ежедневными. Через агрегаторы доступны билеты на вылет 19 мая по цене от 17,1 тыс. рублей за человека в одну сторону. Близкий к Минтрансу РФ источник подтвердил планы «Азимута» на старт перелетов до конца текущей недели.

Вице-президент АТОР, гендиректор Space Travel Артур Мурадян считает, что «Азимут» не справится один с потоком желающих улететь в Грузию. Многие используют страну для путешествия в третьи государства.

Агентство гражданской авиации Грузии предупредило, что допустит к полетам только самолеты и перевозчиков, не попавших под западные санкции. Такой же политики придерживаются «Объединенные аэропорты Грузии» при организации рейсов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Лучший кандидат на перевозку людей в Грузию SSJ-100. Такие есть в парке авиакомпаний «Россия», «Северсталь», «Азимут», «Ираэро». И у Red Wings, которая имеет действующие допуски на выполнение полетов в Грузию.

Россия с 15 мая ввела безвизовый режим для граждан Грузии и отменила запрет на полеты для российских авиакомпаний и продажи туров в эту страну.

Москва, Наталья Рязанова

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