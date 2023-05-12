Эксперты авиаотрасли РФ оценили шансы на возобновление полетов в Грузию

Переговоры о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией могут затянуться. Такое мнение высказали эксперты российской авиаотрасли сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценке, критические заявления грузинского президента вряд ли будут иметь серьезные последствия, но двум странам предстоит согласовать важные детали.

В частности, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратил внимание, что Грузия – парламентская республика, где мнение президента страны может не повлиять на окончательное решения. «Там ключевые решения принимает парламентская руководящая партия, которая заседает в парламенте Грузии. И она является более значимой, чем президент», – пояснил он.

«Парламент выступает за синхронизацию процессов и за стабилизацию ситуации. Они выступают против введения каких-либо санкций в отношении России. Поэтому эту позицию стоит приветствовать, и эту работу надо активней начинать. Потому что пассажиры ждут рейсы авиакомпаний – у нас есть самолеты, все готовы начинать летать, но дат пока нет», – уточнил Зотов.

По его словам, продолжительность процесса переговоров обусловлена, в том числе, необходимостью гарантий безопасности. «Эту позицию должны согласовать власти Грузии. Более того, они должны дать соответствующие гарантии того, что воздушные суда, которые прилетают в Тбилиси, не будут задержаны, либо какие-то еще мероприятия будут происходить… Это крайне значимо. Был у нас случай, когда самолет прилетел в Шри-Ланку и пассажиров выпустили, но самолет арестовали. И там были сложности с обратным возвратом многих пассажиров», – подчеркнул он.

«Эта работа ведется, она очень долгая. Но не нужно думать о том, что завтра это сообщение будет открыто», – добавил Зотов.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев со своей стороны отметил востребованность этого направления полетов. «С российской стороны заявлено о том, что наши перевозчики смогут выполнять 7 полетов в неделю. При этом можно будет использовать воздушные суда отечественного производства, которые не имеют каких-то санкционных рисков, рисков ареста за рубежом», – отметил он.

«Наиболее распространенным самолетом отечественного производства является 100-местный «Суперджет». И в целом, умножая 7 частот в неделю на 100 кресел, мы понимаем, что на начальном этапе предложение, которое смогут сделать российские авиакомпании, окажется существенно ниже потенциального спроса… В неделю можно было говорить не о семи, а как минимум о 70 рейсах между нашими странами», – пояснил Пантелеев, выразив надежду, что авиасообщение с Грузией в ближайшее время удастся не только открыть, но и увеличить.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указы об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая, а также отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что такие решения России являются неприемлемыми из-за ситуации на Украине и грозила поставить вопрос об отмене безвизового режима для россиян. При этом МИД страны приветствует такое решение Москвы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне заявил, что другие страны, если им не нравится решение России, сами могут отменить визовый режим для грузин и установить прямое авиасообщение.

Евросоюз призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию. Госдепартамент США пригрозил введением санкций против грузинских компаний, которые будут обслуживать российские самолеты.

Россия ввела визовый режим с Грузией в 2000 году. В 2012 году Грузия отменила визы для россиян, разрешив находиться в республике до одного года. Дипломатические отношения между странами были разорваны Грузией в 2008 после того, как Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

Москва, Мария Соколова

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