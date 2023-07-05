В России могут ввести сбор с пассажиров на случай банкротства авиакомпаний

Стоимость авиабилетов может вновь вырасти из-за нового сбора, введение которого рассматривает Минтранс. С пассажиров хотят брать дополнительно 150-300 рублей на случай банкротства авиакомпаний или экстренных отмен рейсов. Об этом пишет «Коммерсант».

С идеей создания «резервного фонда поддержки пассажиров» выступил «Ростех» еще в 2021 году. В июне Минтранс уведомил авиакомпании, что прорабатывает инициативу о создании «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте» на базе единого оператора – АО «Авиагарант». Источником гарантийных резервов станет «регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки».

В «Ростехе» подтвердили, что инициатива действительно обсуждается, но «до принятия конкретных решений комментарии преждевременны». Там также сообщили, что цель сбора в том, чтобы пассажир получил возмещение за счет средств резервного фонда в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика. Сейчас подобного механизма нет.

Тем временем, в одной из крупных авиакомпаний рассказали, что система взаиморасчетов уже существует – это СВВТ под управлением Транспортно-клиринговой палаты (ТКП), размер сбора в которой составляет 185 рублей. «Инициатива «Ростеха» касается введения дополнительного сбора при оформлении перевозки для создания резерва, гарантирующего пассажирам возврат денежных средств. Но ТКП и так обеспечивает такие гарантии, а дополнительный сбор так или иначе приведет к увеличению стоимости перевозки для пассажира», – сказал представитель перевозчика.

В свою очередь в Минтрансе уточнили, что в действующих Федеральных авиационных правилах не предусмотрен порядок действий в случае финансовых затруднений у авиакомпании. Фонд упростит и ускорит возврат денег пассажиров при форс-мажоре, чтобы избежать повторения ситуации с «Трансаэро» или «ВИМ-Авиа», когда пассажиры ждали денег годами. Это также поможет снизить нагрузку на бюджет в ситуациях с массовыми отменами рейсов, как в ковид, или в случае с санкционными «вывозными» рейсами.

Сходный механизм есть у Российского союза автостраховщиков, но опыт показывает, что при массовых отменах рейсов отрасль не справляется силами резервных фондов. Например, туроператоры, чей долг перед клиентами за отмененные в ковид путешествия составил на весну 2023 года, по разным оценкам, до 5 млрд рублей из-за нехватки резервов фонда «Турпомощи». При подобных «всеобщих коллапсах» покрыть все расходы превентивными сборами с пассажиров невозможно, так бюджет в 2022 году компенсировал 20 млрд рублей за отмененные из-за санкций рейсы.

По данным Росстата, за прошлый год российские авиакомпании перевезли 95,2 млн человек. Если отчисления составят 150-300 рублей с билета, то при текущем пассажиропотоке годовой сбор фонда составит около 1,5-3 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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