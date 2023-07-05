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Среда, 5 июля 2023, 15:14 мск

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Забайкалье восстанавливает авиасообщение с Китаем спустя три года ограничений

Из Забайкальского края возобновлены рейсы в Китай. Авиасообщение было закрыто в течение трех лет из-за пандемии. Об этом сообщает правительство региона.

«С 5 июля возобновлены международные рейсы в Китай из аэропорта Читы. Перелеты по маршруту Чита – Хайлар – Пекин выполняет китайская авиакомпания Air China», – говорится в сообщении.

Туристы смогут дважды в неделю летать в Китай. Власти ожидают высокого спроса, так как аэропорты Хайлара и Пекина, являются транзитными пунктами для дальнейших путешествий. Кроме того, рейсы в КНР будут востребованы среди студентов, которые обучаются по программам обмена.

В Читу уже прибыл самолет из Хайлара и Пекина, а также один рейс благополучно вылетел в Китай.

Чита, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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