В России зафиксирован резкий рост стоимости автомобилей

Заметное подорожание автомобилей в России зафиксировано по итогам первых шести месяцев 2023 года. Так, средняя стоимость новых машин выросла на 12%, до 1,9 млн рублей, а автомобилей с пробегом – на 18%, до 1,3 млн. Об этом говорится в исследовании «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс».

Наиболее активно с начала года автомобили приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Татарстана.

Средняя стоимость нового авто в российской столице составила 2,9 млн рублей, а машины с пробегом – 1,7 млн рублей, приводит данные исследования РИА «Новости». Жители Подмосковья покупали новые автомобили в среднем за 2,6 млн рублей, а подержанные – за 1,4 млн рублей. В Санкт-Петербурге эти показатели составили 1,8 млн и 1,4 млн рублей соответственно.

Средняя цена нового автомобиля в Краснодарском крае выросла до 2 млн рублей, а с пробегом – до 1,3 млн рублей, а в Татарстане – 1,7 и 1,3 млн рублей соответственно.

Москва, Наталья Петрова

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