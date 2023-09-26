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Вторник, 26 сентября 2023, 09:57 мск

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Автодилеры предупредили о подорожании легковых машин до конца года

Легковые автомобили в России подорожают на 30% в 2023 году. Такой прогноз дал вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.

По его словам, на рост стоимости автомобилей влияют несколько факторов: повышение ставки утилизационного сбора и ослабление нацвалюты. «До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», – рассказал Жигалов РИА «Новости».

По данным «Автостата», за восемь месяцев 2023 года в России было продано почти 607 тысяч новых легковых автомобилей, это на 41% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С 1 августа правительство объявило о повышении ставок утилизационного сбора на импортируемые автомобили. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые машины (в зависимости от объема двигателя).

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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