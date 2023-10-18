В России стали появляться нелегальные передвижные АЗС

Росстандарт выявил нелегальные нестационарные АЗС. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Шалаев.

«У нас стали возобновляться так называемые нестационарные АЗС, которые в принципе находятся вне закона. Задача – максимально ликвидировать эту проблему», – сказал Шалаев «Интерфаксу».

Глава Росстандарта подчеркнул, что качество топлива на таких заправках практически невозможно контролировать. Поэтому необходимо возвращать нелегальные АЗС в правовое поле.

Тем временем, в целом в России наблюдается позитивная динамика в выявлении контрафактного топлива. «Несмотря на мораторий на контрольно-надзорные проверки, все равно активно продолжаем работать в этом направлении, проводим все больше профилактических мероприятий. Мы видим, насколько откликаются крупные сети АЗС, насколько идет плотное взаимодействие с ответственным бизнесом», – сказал Шалаев.

Москва, Зоя Осколкова

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