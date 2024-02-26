В России резко вырастут цены на гибридные авто и электрокары

В России спрогнозировали подорожание электромобилей и гибридных машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на представителей бизнеса.

Стоимость таких автомобилей вырастет из-за изменения правил сертификации, электрокары и гибридные авто не указаны в перечне брендов, разрешенных к параллельному импорту. Повышение цен будет варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

Подорожание сократит спрос на гибриды и электромобили. Впрочем, сильного падения продаж не ожидается, поскольку данная ниша все еще находится на этапе становления.

«Это, конечно, негативно скажется на спросе в сегменте, но нельзя сказать, что до этого времени он был ажиотажным. Россияне приобретают электрокары чаще всего в качестве второго транспортного средства в семье, поэтому их доля на российском рынке по-прежнему незначительна – около 1,5%», – говорят эксперты.

Вместе с тем, ужесточение правил ввоза не только негативно отразится на стоимости для конечных потребителей, но и вырастет количество «серых» схем, прогнозируют игроки авторынка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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