Авиабилеты в экономклассе в январе-феврале резко подорожали

В России в первые два месяца 2024 года резко выросли цены на перелеты в экономклассе. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет РБК. В январе авиабилеты в среднем подорожали на 33,9% в годовом выражении. В феврале цены поднялись на 42%, до 7244 рублей за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета.

По сравнению с январем средние цены на перелеты в эконом-классе в феврале поднялись на 12,7%, что стало самым существенным подорожанием в феврале как минимум с 2008 года. В феврале прошлого года цены авиабилеты выросли в сравнении с январем того же года на 6,2%, а в 2022-м – на 2,5%.

В «Яндекс Путешествиях» зафиксировали похожую динамику. Согласно данным сервиса, в январе цена на перелет в обе стороны выросла на 32% по сравнению с январем 2023 года, до 11,6 тыс. рублей, в феврале – на 42%, до 12,77 тыс. рублей. По информации компании, в марте авиабилеты продаются по ценам на 50% выше, чем в 2023 году.

В пресс-службе «Яндекс Путешествий» при этом отметили, что «общий рост цен не означает, что в продаже сейчас нельзя найти билет по прошлогодним ценам или даже немного дешевле». Там пояснили, что на стоимость перелета по каждому конкретному направлению «влияет множество факторов – от изменений в расписании перевозчиков до каких-то локальных событий, которые могли спровоцировать повышенный спрос в момент».

В пресс-службе Минтранса России не ответили на вопрос о росте цен, но напомнили, что ведомство уделяет большое внимание обеспечению доступности воздушного транспорта для населения.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной антимонопольный службы изданию заявили, что ведомство проводит мониторинг цен на авиаперевозки с 2018 года, а с 2022 года ведет дополнительное наблюдение за ценами на предстоящие праздничные дни по 330 популярным маршрутам. ФАС еженедельно направляет сведения по ценам в Минтранс и Минэкономразвития для «выработки мер экономического регулирования для обеспечения транспортной доступности по туристским маршрутам», отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube