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Пятница, 26 апреля 2024, 15:54 мск

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ФАС нашла нарушения в ценообразовании стоимости перелетов

Федеральная антимонопольная служба запросила у авиакомпаний пояснения относительно проводимой ценовой политики, которая привела к тому, что стоимость перелетов растет, как и количество поступающих жалоб.

«Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

Ведомство анализирует ответы, полученные от перевозчиков. Кроме того, ФАС продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе.

«Алгоритмы ценообразования авиакомпаний находятся под пристальным вниманием ФАС России. Так, в марте 2024 года служба возбудила дело в отношении S7», – напомнили в службе, добавив, что признаки злоупотребления доминирующим положением являются основанием для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования.

Ранее депутаты Госдумы попросили ФАС провести проверку в отношении резкого увеличения стоимости авиабилетов. Перелеты за год подорожали более чем на треть. По словам экспертов, цены выросли из-за увеличения расходов на обслуживание самолетов и топливо, а также сокращения международного авиасообщения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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