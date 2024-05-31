С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза

Все ограничения на полеты в страны ЕС из Казахстана сняты. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

15 мая Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии провел заседание, в котором участвовали представители авиационных властей 27 стран – членов ЕС. Делегация Казахстана представила доклад о безопасности полетов и отчиталась об устранении замечаний.

Эксперты отметили улучшения в работе системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, а также летной годности и подготовки персонала.

В результате Еврокомиссия пришла к выводу, что все ограничения на полеты в страны ЕС из Казахстана можно снять.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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