российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 мая 2024, 11:05 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза

Все ограничения на полеты в страны ЕС из Казахстана сняты. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

15 мая Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии провел заседание, в котором участвовали представители авиационных властей 27 стран – членов ЕС. Делегация Казахстана представила доклад о безопасности полетов и отчиталась об устранении замечаний.

Эксперты отметили улучшения в работе системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, а также летной годности и подготовки персонала.

В результате Еврокомиссия пришла к выводу, что все ограничения на полеты в страны ЕС из Казахстана можно снять.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Казахстан

Белоусов назвал единую региональную систему ПВО одним из основных направлений сотрудничества с Казахстаном / Из шахты в Казахстане эвакуировали почти 200 горняков / В Казахстане планируют ограничить доступ в TikTok / Таможенники задержали контрабандиста двигателей для военной техники / Израиль ударил по Ирану, США и ЕС отказали Украине в защите, прогнозы о «большой воде» ошиблись – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Казахстан остановил добычу на 634 нефтяных скважинах из-за паводка / Дерусификация Казахстана: мажилис принял закон об увеличении объема телерадиовещания на госязыке / Президент Казахстана призвал в языковом вопросе «быть умными»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Транспорт, Европа, Казахстан,