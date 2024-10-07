В России подорожает техосмотр автомобилей

В России стартовала кампания по ежегодной индексации тарифов на технический осмотр автомобилей. Новые расценки должны быть установлены во всех регионах до 20 декабря. По прогнозам экспертов, спрос на эту процедуру может увеличиться из-за повышения утилизационного сбора и роста цен на новые авто.

Ежегодный рост тарифов предусмотрен приказом Федеральной антимонопольной службы. Регионы запрашивают у операторов ТО сведения об их расходах (фонде оплаты труда, ремонте оборудования и т. д.). На основе этих данных они ежегодно рассчитывают «экономически обоснованный» тариф.

Пять субъектов уже подняли стоимость техосмотра транспортных средств на 7,3-7,4%, еще два пообещали сделать это в ближайшее время, пишет «Коммерсант». Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.

Техосмотр обязателен в случае постановки на учет и перерегистрации в ГИБДД подержанных автомобилей, которые старше четырех лет и были куплены на вторичном рынке. Также прохождение техосмотра требуется при внесении изменений в конструкцию машины.

По мнению экспертов, спрос на техосмотр может вырасти из-за повышения утильсбора и увеличения цен на новые автомобили. Это может привести к росту продаж на вторичном рынке и большему числу перерегистраций старых авто в ГИБДД – на фоне спроса вырастет и цена.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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