Детали для автомобилей за год подорожали почти в два раза

В России подскочили цены на запчасти для автомобилей. Больше других подорожали детали для японских и европейских машин. Цены меняются из-за усложнения схем доставки запчастей в условиях обхода санкций.

С начала 2024 года запчасти для иностранных автомобилей подорожали почти в два раза, пишут «Известия» со ссылкой на данные страховых компаний, которые изучают динамику цен на комплектующие для расчета полисов каско. За два года стоимость деталей выросла на 264%.

В союзе автостраховщиков пояснили, что динамика цен для разных марок автомобилей связана, в частности, с введенным западными странами ограничениями. В условиях санкций постоянно меняются каналы и схемы поставки запасных частей в Россию, поэтому расходы поставщиков и продавцов меняются, и это влияет на конечные цены для потребителей.

Перенастройка логистики, которая идет непрерывно, некоторые сложности с проведением платежей, валютная переоценка и инфляция не дают стабилизировать цены. При этом склады крупнейших дистрибьюторов заполнены. Помимо этого, драйвером такой динамики стало то, что запчасти относятся к более редким номенклатурным группам. Из-за того, что они идут небольшими партиями, автоматически растет стоимость доставки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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