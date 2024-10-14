Доставка с помощью дронов не оправдала ожиданий и оказалась в 150 раз дороже

Доставка грузов с помощью беспилотников обходится в 150 раз дороже, чем обычным пилотируемым рейсом. Об этом сообщили в «Почте России» по итогам эксперимента.

Тестирование системы беспилотной доставки было утверждено правительством два года назад. Программа экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем распространялась на Чукотку, Камчатку, ХМАО и ЯНАО, передает РБК. «Почта России» выступала одним из инициаторов «цифровой песочницы», перевозки начались тогда же, в 2022-м. Срок эксперимента – три года.

Выяснилось, что перевозка 1 кг груза на маршруте из поселка Тазовский в село Антипаюта (находятся в Заполярье) с помощью беспилотника пока обходится в 152 раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе и в 43 раза дороже чартера, следует из доклада руководителя дирекции управления транспортом «Почты России» Георгия Баутина на конференции по беспилотникам в Московском авиационном институте (МАИ).

Кроме того, в «Почте» указали на недостаточную надежность доступных к эксплуатации дронов. В эксперименте участвовали три модели: один грузоподъемностью до 50 кг и два – до 100 кг. Также требуется дооснащение инфраструктуры для организации постоянной эксплуатации беспилотной авиационной системы, хотя имеющаяся наземная инфраструктура по большинству маршрутов позволяет осуществлять взлет и посадку дронов уже сейчас.

Вместе с тем, авиакомпании с пилотируемыми воздушными судами из соображения конкуренции и обеспечения безопасности полетов пока не стремятся к сотрудничеству с БАС.

У обывателей существовали завышенные ожидания по теме готовности дронов для логистики. Однако от однократной демонстрации летающего беспилотника до регулярно работающего логистического продукта необходимо провести большую техническую работу. По прогнозам экспертов, заказы на доставку с помощью БАС начнут активнее появляться «года через три».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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