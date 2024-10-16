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Среда, 16 октября 2024, 18:28 мск

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ОСАГО подорожает: подводят запчасти

Стоимость полиса ОСАГО с начала 2025 года может увеличиться в среднем на 7-10% из-за роста цен на автозапчасти. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в кулуарах форума Finopolis 2024.

По его словам, подорожание автозапчастей наверняка получат отражение в обновленных справочниках стоимости восстановительного ремонта, которые используются для расчета выплат в ОСАГО. Президент РСА уточнил, что по отдельным маркам автомобилей цены на автозапчасти увеличились на 30-40%. Средняя стоимость автозапчастей в декабрьских справочниках РСА, согласно прогнозу Уфимцева, может увеличиться на 10-15%, уточняет «Интерфакс».

«В течение 2024 года, в принципе, средняя стоимость полиса ОСАГО не изменялась, и можно сказать, что такое увеличение средней стоимости полиса ОСАГО укладывается в инфляционные показатели за период этого года», – отметил глава РСА.

В то же время в связи повышением цен на новые машины в среднем 10-20%, о чем сообщают автодилеры, на эту же величину может повыситься средняя стоимость полисов автокаско, поскольку рассчитывается исходя из стоимости автомобиля.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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