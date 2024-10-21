Западные авиакомпании сокращают число рейсов в Китай

Авиакомпании западных стран сокращают число рейсов в Китай из-за ограничений для полетов над территорией России. Об этом пишет South China Morning Post.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic планирует приостановить свои рейсы по маршруту Шанхай – Лондонский аэропорт Хитроу спустя 25 лет работы, а British Airways прекратит выполнять рейсы из Хитроу в аэропорт «Дасин» в Пекине. В прошлом месяце немецкий перевозчик Lufthansa рассматривал вопрос о приостановке маршрута Франкфурт – Пекин, а в ноябре прекратит полеты из Копенгагена в Шанхай Scandinavian Airlines.

Авиаперевозчики КНР получили преимущество, так как имеют право использовать воздушное пространство России, что сокращает время полета на два-три часа и позволяет сэкономить десятки тысяч долларов за рейс.

«Китайские перевозчики, использующие российское воздушное пространство, предлагают более низкие тарифы и больший выбор рейсов, особенно из небольших китайских городов, которые не обслуживаются иностранными перевозчиками», – приводит издание слова директора по консультационным услугам гонконгской компании по обслуживанию авиаперевозок Asian Sky Group Денниса Лау.

Кроме того, перелеты сокращаются на фоне опасений по поводу замедления экономического роста КНР из-за чего снижается спрос на деловые поездки в Китай.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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