Россия оказалась на 15-м месте по доступности бензина среди стран Европы

В рейтинге европейских стран по доступности бензина Россия оказалась лишь на 15-м месте. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».

Аналитики сравнили объем бензина, который может купить житель той или иной страны на среднюю зарплату. При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на конец июня 2025 года. По Норвегии – по итогам мая 2025 года.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты более 2,8 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Великобритания с 2,5 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Норвегия, Австрия и Ирландия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тысячи литров бензина.

Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители РФ могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1360 литров 95-го бензина.

Замыкает список Молдавия, чьи жители могут приобрести лишь 546 литров топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,5 раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Латвия, Словакия, Венгрия и Хорватия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 800 литров бензина.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube