российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 июля 2025, 11:11 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

Россия оказалась на 15-м месте по доступности бензина среди стран Европы

В рейтинге европейских стран по доступности бензина Россия оказалась лишь на 15-м месте. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».

Аналитики сравнили объем бензина, который может купить житель той или иной страны на среднюю зарплату. При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на конец июня 2025 года. По Норвегии – по итогам мая 2025 года.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты более 2,8 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Великобритания с 2,5 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Норвегия, Австрия и Ирландия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тысячи литров бензина.

Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители РФ могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1360 литров 95-го бензина.

Замыкает список Молдавия, чьи жители могут приобрести лишь 546 литров топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,5 раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Латвия, Словакия, Венгрия и Хорватия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 800 литров бензина.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Рост цен на бензин

В России готовятся ввести полный запрет экспорта бензина / Официальная инфляция в России возобновила снижение / В правительстве РФ не исключили полный запрет на экспорт бензина / Инфляция в России приостановила снижение / В России резко подскочили биржевые цены на бензин / Бензин Аи-95 за неделю подорожал на бирже еще почти на 5% / Росстат отчитался о снижении инфляции / Бензин Аи-95 стал дороже 70 тысяч рублей за тонну

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,