Политический кризис в Сербии: сделана ставка на длительную «осаду»

Политический кризис в Сербии, которую в настоящее время накрыла волна массовых уличных протестов, был неизбежен. Такое мнение высказал научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии наук Георгий Энгельгардт. По его оценке, монополизация политической сцены, успешно проведенная президентом республики Александром Вучичем в 2012-2017 гг., оказала ему «медвежью услугу».

Как считает эксперт, «протесты в Сербии развиваются в классической логике внутренней борьбы за власть, без реального вовлечения внешних сил». «Об этом, прежде всего, говорит отсутствие реального участия лидеров или видных чиновников великих держав, прежде всего Запада – США, Германии, Великобритании или ЕС как важного политического игрока. Всем им сейчас явно не до судьбы балканских властителей – ведь параллельно Белграду вышла на улицу и оппозиция Эди Раме в Албании и Мило Джукановичу в Черногории», – обратил внимание Энгельгардт.

По его мнению, вероятнее всего, лидеры оппозиции, в частности, «Союза за Сербию» делают ставку на длительную «осаду» власти и постепенное принуждение Вучича к принятию части их условий по ограничению административного ресурса правящей партии. «Добьются ли они этого без внешнего давления – большой вопрос», – отметил при этом Энгельгардт, уточнив, что «СзаС» обладает ограниченными ресурсами и не располагает силовым потенциалом, поэтому не следует ожидать попыток перехода к насилию.

Как полагает эксперт, для Сербии от имени лидера сейчас зависит очень немного – гораздо важнее серьезные политические вызовы, стоящие перед республикой. «И отвечать на них придется любому, кто окажется у штурвала государства. В первую очередь – Косовский вопрос, где Запад настойчиво требует от Белграда окончательной капитуляции, затем вступление в НАТО и сворачивание отношений с Россией. И одновременно – выход из экономического кризиса, ежегодно выталкивающего десятки тысяч сербов на поиски заграничных заработков», – отметил Энгельгардт.

«Относительно новая, но не менее острая проблема – преодоление нарастающего ожесточения между приверженцами власти и оппозиции. Монополизация политической сцены, успешно проведенная Александром Вучичем в 2012-2017 гг., оказала ему медвежью услугу – вытесненная на обочину оппозиция неизбежно вышла на улицу», – уточнил также эксперт.

Вместе с тем Энгельгардт отметил, что только время покажет, окажутся ли главные фигуры нынешней оппозиционной коалиции (экс-мэр Белграда Драган Джилас, экс-глава МИДа Вук Еремич и лидер партии «Двери» Бошко Обрадович) способны выстроить эффективную структуру и дать ответ на вызовы времени. «Первые двое все же имеют опыт серьезной хозяйственной и государственной деятельности. В любом случае, интересам граждан Сербии явно больше отвечает не сохранение (или смена) конкретных политиков на вершине власти, а коррекция политического курса с учетом настроений людей», – подчеркнул эксперт.

«Пока единственное позитивное следствие выступлений оппозиции в Сербии – это явная осторожность властей в отношении фактического признания независимости Косова (соглашения о юридически обязательной нормализации отношений, которое активно навязывает Белграду ЕС и США)», – заключил Энгельгардт.

Белград, Катарина Лане

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