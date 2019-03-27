«Я не боюсь ни виселицы, ни бензопилы»: премьер-министр Сербии «отбрила» оппозицию

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отказалась идти на поводу уличных протестных выступлений с требованиями ее отставки. Сегодня в Крагуевце, где она вручала ключи от новых квартир молодым учёным, Брнабич жестко заявила, что не собирается рассматривать даже гипотетическую возможность своего ухода с поста.

«Мой ответ – нет! Можете не ждать 13 апреля, а сегодня после обеда начать блокировать Правительство или мою квартиру, я все равно на ваши условия не пойду. Я не боюсь ни виселицы, ни угроз, ни бензопилы. Сербия – демократическая страна с обществом пристойных и нормальных людей, которые не собираются отвечать на ультиматумы насильников и фашистов», – заявила премьер-министр.

Как сообщалось ранее, представители оппозиции, атаковавшие здание государственной телекомпании РТС, выдвинули ультиматум об отставке президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Аны Брнабич и председателя парламента Майи Гойкович. В случае невыполнения этих требований будет подготовлен новый протест 13 апреля.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.03.19

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