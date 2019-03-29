Запад пытается сломить Сербию, чтобы создать НАТО-Югославию

Ситуация в Сербии, которую сотрясают массовые протесты, должна вызывать большую обеспокоенность России: Запад пытается сломить эту балканскую республику, чтобы построить НАТО-Югославию. Такое мнение высказала профессор МГИМО, российский политолог, историк и публицист Елена Пономарева в интервью порталу «Балканист.ру».

Эксперт обратила внимание, что Балканы и, в частности, Сербия – чрезвычайно сложный регион: здесь сталкиваются интересы многих игроков, и зачастую вопросы, которые потом попадают в повестку уличных демонстрантов, возникают на почве не только внутренних проблем, но и внешних. Их главным триггером является Косовский вопрос и так называемые «возможности разграничения территорий» между самопровозглашённой и частично признанной Республикой Косово и Сербией как государством.

«Сегодня Запад пытается окончательно решить эту проблему, чтобы принять Косово в НАТО и создать, возможно, НАТО-Югославию в границах бывшей соцстраны. Для этого нужно решить технические вещи – добиться признания, а это один из главных двигателей протестов. Кроме того, у протестующих много вопросов и к внутренней политике Вучича. И здесь, на фоне внутренних противоречий, пролоббировать свои интересы пытаются внешние игроки», – считает Пономарева.

Профессор МГИМО отметила разрозненность сербской оппозиции, ее разнообразные интересы, вопросы к политике президента, но все это даёт основания пристально следить за развитием ситуации в целом. «Мы не обладаем инсайдерской информацией – мы анализируем и, на основе уже известных технологий политических переворотов, предполагаем, какие цели и задачи ставит, с одной стороны, оппозиция, а с другой – Евросоюз, страны Европы и США. Относиться к этим протестам надо с большой тревогой», – подчеркнула эксперт.

По ее оценке, в дискредитации политики действующего президента Сербии Александра Вучича и в его отстранении от власти заинтересованы крупные сербские общественные сегменты, однако такой сценарий вовсе не означает, что в стране станет лучше. Тем более у известных широкой общественности лидеров оппозиции – Обрадовича, Джиласа, Еремича – нет ни необходимой харизмы, ни должных ресурсов, ни авторитета, чтобы повести за собой большинство.

Тем не менее, как считает Пономарева, «ситуацию необходимо обсуждать, потому что дестабилизация региона может привести к большим негативным последствиям, в том числе, и для экономических интересов России: в политической стабильности региона заинтересованы наши энергетические компании».

Эксперт считает, что России нужно включиться в ход событий и активнее себя проявить: предложить альтернативное решение, план, создать контактную группу, запустить новый (относительно «Брюссельских соглашений» 2013 года) переговорный процесс по косовской проблеме. «Предложить «перезагрузить» ситуацию и обсудить ее в расширенном составе – с представителями оппозиции, правительства Сербии, и, естественно, частично признанного Косово. В ином случае мы рискуем оказаться просто включёнными в повестку, которую нам предлагают Запад, Евросоюз и США», – отметила профессор МГИМО.

«Россию часто обвиняют во вмешательстве в дела третьих государств, но здесь я не вижу таких рисков. Напротив, риски скорее возникнут, если в плане коммуникации мы будем вскакивать в уже уходящий поезд и тогда не получим на Балканах вообще ничего. Выступая инициатором, Россия должна пригласить на переговоры не только Балканы, но и представителей Евросоюза и США. Пока мы разговариваем, горячих столкновений может не быть. Недаром есть хорошее выражение «Пока говорят дипломаты, пушки молчат». Наша главная задача – не допустить, чтобы заговорили пушки», – заключила Пономарева.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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