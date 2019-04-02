Сербские радикалы отказались протестовать: митинги вышли на прозападный курс

Сербская радикальная партия отказалась поддерживать митинги, которые проходят под лозунгами против руководства республики. Как заявил один из лидеров партии Александр Шешель, эти выступления организованы прозападной оппозицией, приход к власти которой будет означать для Сербии крах.

«Сербская радикальная партия поддерживает право граждан протестовать, но протесты, ставшие уже регулярными в Сербии, организованы прозападной оппозицией, и поэтому мы их не одобряем», – сказал Шешель, отметил при этом, что его партия остается противником действующего президента Сербии.

Политик констатировал, «лидерам прозападной оппозиции главное прибрать власть к рукам, только это их и объединяет», а их цель – втянуть Сербию в НАТО и признать Косово. «Альтернатива одна: развернуться в сторону России и Китая, а не Евросоюза, странам БРИКС, включая присоединение к ОДКБ и Евразийский союз», – считает Шешель.

Комментируя ход протестов, политик отметил, что с момента нападения оппозиционерами на телекомпанию РТС в акциях протеста появилась агрессия, но, как считает Шешель, «этот накал будет постепенно спадать, и эта тенденция уже заметна».

«Мы, сербы, знаем, что такое цветные революции, вспомните 5 октября 2000 года. Новый майдан в Белграде нам не нужен! Необходимо противостоять эти настроениям, иначе мы потеряем страну!» – подчеркнул политик, комментируя новые планы оппозиционного блока «Союз за Сербию», который анонсировал 13 апреля акции гражданского неповиновения, включающие в себя блокаду движения транспорта.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.04.19

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