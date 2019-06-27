Совет Европы возглавила «министр-невидимка» из Хорватии

Министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич избрана Генеральным секретарем Совета Европы. Ее кандидатуру поддержали 159 депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как предполагается, политик приступит к исполнению обязанностей в октябре этого года.

Комментируя это назначение, хорватские СМИ сообщили «об огромном успехе хорватской дипломатии, который станет вкладом в усиление репутации страны в мире». Однако многие эксперты считают, что поддержка кандидатуры Пейчинович-Бурич была обусловлена их желанием второй раз в истории организации избрать руководителем Совета Европы женщину, передает «Балканист.ру».

Хорватский T-portal отмечет, что Пейчинович-Бурич считается «министром-невидимкой» в правительстве Андрея Пленковича. Во-первых, она не достигла на своем посту особых успехов, которые могли бы привлечь внимание общественности. Во-вторых, министр всегда приходила на заседания правительства через служебный вход Банского дворца, избегая встреч с журналистами.

Член хорватской делегации в ПАСЕ Горан Беус Рихемберг считает, что новый Генеральный секретарь столкнётся с большими трудностями, так как Совет Европы «переживает кризис». «Совет Европы нуждается в новой активной силе, которая возьмёт в свои руки решение кризисных проблем. Совет Европы не справляется с проблемой России по вопросу Крыма, по делу о похищении украинских моряков, ситуации с гражданскими правами и многими другими проблемами политического, функционального и финансового характера», – сказал Беус Рихемберг.

Украинская делегация воздержалась от голосования за Генерального секретаря. При этом в январе заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявлял, что Украина поддержит Пейчинович-Бурич при выдвижении на должность нового генсека Совета Европы, так как «она является членом дружественной Украине правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество». К тому же в Киеве рассчитывают, что представитель хорватского правительства не будет придерживаться пророссийской позиции ввиду разногласий с руководством Сербии, которое во многих вопросах ориентируется на Кремль.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 27.06.19

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