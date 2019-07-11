По пути Украины: Черногория добивается разрушения православного пространства

Священный Синод Русской Православной Церкви (РПЦ), на котором председательствовал патриарх Кирилл, призвал власти Черногории прекратить дискриминацию и подрыв единства Сербской Православной Церкви (СПЦ).

Синод выразил глубокую озабоченность в связи с ухудшением положения епархий Сербского Патриархата на территории Черногории, «где на протяжении нескольких лет единство православия страдает от раскольнической деятельности так называемой «Черногорской Православной Церкви», – говорится в заявлении Синода РПЦ, которое опубликовал и официальный сайт сербской Церкви.

«В современной Черногории наметилась тревожная тенденция усиления давления властей на каноническое духовенство и верующих, имеют место «попытки насильственного изъятия святынь в пользу канонически и реально не существующей «Черногорской Православной Церкви», а также звучат угрозы разрушения отдельных мест молитвенного поклонения», – подчеркнул Синод РПЦ.

В заявлении также отмечается, что президент Черногории Мило Джуканович на партийном митинге в городе Никшиче 8 июня 2019 года обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для «Черногорской Церкви» по примеру Украины.

Архиерей Сербской Православной Церкви в Черногории Амфилохий, комментируя высказывания Джукановича, в свою очередь отметил, что глава Черногории «сам пытается быть главой церкви» и это «первый раз в истории, когда атеист создает церковь».

Так или иначе, особую тревогу у Синода Русской Церкви вызывает опубликованный правительством Черногории в мае 2019 года проект закона о свободе религии и верований и правовом положении религиозных организаций, содержащий «ряд дискриминационных мер, среди которых – изъятие в собственность государства части имущества Сербского Патриархата, включая здания храмов и монастырей».

Русская Православная Церковь характеризует законопроект как «антиевропейский и антицивилизационный», направленный на дискриминацию епархий Сербского Патриархата на территории Черногории и представляющий собой «прямое вмешательство во внутренние дела Церкви», – подчеркивается в заявлении.

Москва, Катарина Лане

Москва. Другие новости 11.07.19

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