Польша проигнорировала президентов России и Сербии

Президент Сербии Александр Вучич, как и российский лидер Владимир Путин, не приглашены в Варшаву на торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербскую газету «Политика».

В министерстве иностранных дел Сербии и посольстве Польши изданию подтвердили, что на эти мероприятия приглашены только страны-участницы Евросоюза, НАТО и Восточного партнёрства.

Как пишет «Политика», что это уже второе подобное мероприятие, на котором Сербия не представлена в соответствии со своей исторической ролью страны-победителя. Первым стало празднование 100-летия со дня подписания перемирия в Первой мировой войне. 11 ноября прошлого года французская сторона, организовавшая юбилей, усадила президента Сербии в дальний угол, в то время как «президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи сидел рядом с российским лидером Владимиром Путиным.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 28.08.19

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