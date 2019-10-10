В Европе появится «малый шенген»

Сегодня в Нови-Саде руководители Сербии, Албании и Северной Македонии повели очередной раунд переговоров по созданию зоны «малого шенгена», которую предложил организовать сербский лидер Александр Вучич. Как ожидается, это решение позволит сблизить рынки трех стран, устранить барьеры для ведения бизнеса, а также обеспечить рост товарооборота и упростить трудовую миграцию населения, передает «Балканист.ру».

Как сообщил после переговоров президент Сербии, цель правительств трех стран к концу 2021 году обеспечить условия, чтобы «граждане могли пересекать границы наших стран только с удостоверением личности». «Документ, который вы увидите, будет основан на свободе перемещения капиталов, товаров, услуг и граждан. Жители наших стран заслуживают лучшей жизни и меньшего уровня безработицы, – отметил Вучич на совместной пресс-конференции. – Посмотрите, сколько мы бы сэкономили, сняв эти барьеры».

«Мы хотим снизить уровень безработицы на Западных Балканах. Можете ли вы себе представить, что у нас будет единый рынок труда? Это повлечет рост конкурентоспособности и упростит поиск решений. Думаю, это фантастические новости, и мы планируем это все осуществить до конца 2021 года», – добавил Вучич.

Предполагается, что следующая встреча лидеров трех государств пройдет в Охриде 10 ноября.

Нови-Сад, служба информации РИА «Новый День»

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