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Вторник, 10 декабря 2019, 16:43 мск

Новости Балканы

Наркотрафик, терроризм, торговля человеческими органами: в Италии предложили отозвать признание Косово

Фото: libertas.mk

В Италии заговорили об отзыве признания суверенитета самопровозглашенной республики Косово. В частности, партия «Лига Севера» после своей победы на выборах намерена пересмотреть решение итальянского правительства. Об этом заявил депутат Вито Коменчини во время визита в Белград, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

«Косово – это огромная проблема для всей Европы. Через него идёт наркотрафик, там налажена торговля человеческими органами, процветает исламский терроризм и туда возвращаются боевики ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация). Мы всеми силами поддерживаем Сербию и, да, будем пересматривать решение о признании самопровозглашенной республики Косово», – заявил итальянский парламентарий.

Коменчини считает, что Сербия в достаточной мере выполнила требования Евросоюза, все глубже утопающего в политическом кризисе. Он также назвал санкции против России ошибочными, так как из-за них пострадало множество итальянских предприятий.

Комментируя отношения России и Сербии, Коменчини назвал их «мостом между Евросоюзом и Евразийским Союзом». При этом итальянский политик высоко оценил президента Сербии Александра Вучича и экономические результаты страны.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 10.12.19

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Италия, Балканы, В мире, Общество, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия,