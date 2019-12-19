Урок по Трампу: президент Хорватии прислонилась к Путину

Использование президентом Хорватии Колинды Грабар-Китарович совместного фото с российским лидером Владимиром Путиным в ходе агитационной кампании может свидетельствовать об отчаянном положении хорватского руководителя, которая пытается сохранить за собой пост после предстоящих 22 декабря выборов. Такое мнение высказал эксперт в области вербальных и невербальных коммуникаций в публичном пространстве Александр Морозов.

В комментарии порталу «Балканист.ру» политтехнолог отметил, что этот прием команда президента Хорватии позаимствовала у политиков высшего эшелона, в частности, президента США Дональда Трампа. «Трамп с большим энтузиазмом работает с Путиным и нисколько не пытается дистанцироваться от него. Естественно, он подаёт хороший пример Колинде Грабар-Китарович, которая видит подобное поведение и у многих других политиков высшего эшелона», – обратил внимание Морозов.

В то же время, по его словам, желание показать свое наивысшее достижение является естественным. «Пусть это никогда и не будет высказано вслух, но, пожалуй, встреча с Владимиром Путиным была одним из самых запоминающихся событий в её политической карьере на ниве внешней политики, – считает специалист в области коммуникаций.– Вряд ли найдётся хоть один политик, который не хотел бы иметь такую же популярность и влияние, как Владимир Владимирович. Могу предположить, что уважение к Путину среди граждан Хорватии достаточно велико. Хотя бы потому, что он в состоянии вести независимую государственную политику, невзирая на существенное внешнеполитическое и экономическое давление».

«Тот факт, что госпожа Колинда Грабар-Китарович обещает своим гражданам золотые горы в форме, по всей видимости, не реализуемого уровня заработных плат, говорит об отчаянном положении, в котором она пытается разыграть любые козыри. В этом свете попытка привязать свою карьеру к ореолу славы Владимира Путина выглядит более весомым шагом, чем обещания такого рода», – заключил Морозов.

Напомним, 17 декабря президент Хорватии в ходе встречи с избирателями произнесла речь на фоне ее совместной фотографии с российским лидером. «У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу, вернутся в Хорватию и будут получать 8 тысяч евро», – заявила она.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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