В Тиране организован протест против президента Сербии

В столице Албании организована акция протеста против визита в страну президента Сербии Александра Вучича, который 20 декабря примет участие в очередном саммите по проекту «Малый Шенген».

Как передает «Балканист.ру», протест вряд ли помешает проведению намеченных переговоров. Премьер-министр Албании Эди Рама в своем заявлении дал понять, что «Малый Шенген» должен быть реализован. «Инициатива является открытой и всеобъемлющей. В ней нет ничего нового, это всего лишь новое совместное обязательство, целью которого является реализация того, что было неоднократно согласовано, а затем отложено», – подчеркнул он и уточнил, что в саммите в Тиране также должен принять участие глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, что инициатива «Малый Шенген», направленная на упрощение организации товарооборота и трудовой миграции между Сербией, Албанией и Северной Македонией, была выдвинута президентом Сербии.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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