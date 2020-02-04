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Вторник, 4 февраля 2020, 16:08 мск

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В столице Словении открывается первая мечеть

В Любляне готовится к открытию первый в Словении Исламский культурный центр с мечетью и 40-метровым минаретом. По словам муфтия Неджада Грабуса, это событие является поворотным моментом для мусульман в Словении, передает «Балканист.ру».

В исламском центре, который расположен на площади около 13 000 квадратных метров, есть учебные, административные и жилые помещения, а также ванная комната для ритуальных омовений, подземная парковка, тренажерный зал и ресторан.

На строительство центра, который одновременно может вместить 1400 верующих, было потрачено около 34 миллионов евро, но к концу работ его стоимость возрастет. Наибольшее пожертвование было сделано Катаром при участии мусульман из Словении и других стран мира.

Предполагается, что торжественное открытие Исламского центра состоится в июне.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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