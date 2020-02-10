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Понедельник, 10 февраля 2020, 16:56 мск

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США готовы сделать из Черногории свой газовый центр

Черногория могла бы стать региональным центром распределения сжиженного газа из США. Об этом заявил заместитель министра по ископаемому топливу США Стивен Винберг. По его словам, порт в Баре идеально расположен для приема топлива и мог бы стать центром распределения в страны региона.

«Не исключено, что потом мы сможем построить и трубопроводы», – цитирует слова американского чиновника «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

На вопрос о финансовых выгодах для Черногории Винберг дал многообещающий ответ. «Я думаю, что существует множество возможностей: дополнительные рабочие места в порту, транспортировка сжиженного газа и его перепродажа. Также есть предположение, что страна сократит свои расходы на топливо, потому что сжиженный газ дешевле, чем мазут» – сказал он.

Примечательно, что на конкурентоспособность на региональном рынке повлияет присутствие России. Ранее в Европе уже неоднократно предпринимались попытки вытеснить «Газпром» с рынка в интересах США.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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