Республика Сербская взяла курс на выход из состава Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом заявил член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик. По его словам, нынешнее федеративное государство прекратит свое существование уже следующей весной, если Сараево не вернет свой политический курс в русло Дейтонского соглашения.

«Мы сделаем это, и нас не остановят ни США, ни кто-либо другой, потому что мы считаем, что Дейтонское соглашение было нарушено, в первую очередь, из-за вмешательства международного фактора», – подчеркнул Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Лидер сербов Боснии подчеркнул, что у Республики Сербской есть выбор между двумя вариантами. Первый – тихо исчезнуть, позволив уничтожить себя «смертоносным» пакетом документов, который разработан международным сообществом и боснийской стороной в Сараево. «На первом этапе это было реализовано с помощью высокого представителя и через навязывание решений, а теперь они проводят это через Конституционный суд, прикрываясь выдуманной историей про верховенство закона. Если бы все было на основании закона, то в принятии решения не участвовали бы три иностранца и их посольства», – отметил Додик.

Говоря про второй вариант, лидер сербов Боснии подчеркнул, что «Республика Сербская сделает то, что должна сделать». «Я хочу, чтобы все в Республике Сербской знали: мы уперлись в стену и должны решить, примем ли мы ложные концепции, составленные посольствами США и Запада, которые на самом деле ущемляют наши права, или же Республика Сербская сделает то, что должна», – заявил политик.

По его словам, никто не имеет права забывать о том, что в боях за Республику Сербскую и свободу ее граждан погибли 29 тысяч человек. «Их жертва стала заветом: Республика Сербская должна выжить», – сказал Додик.

Как считает политик, Республика Сербская не может доверять Боснии и Герцеговине. «Босния и Герцеговина – место, где для сербов и Республики Сербской нет свободы. Если мы не договоримся о том, чтобы иностранцы вышли из состава Конституционного суда и он начал функционировать так, как во всех других странах, тогда не будет и БиГ», – заключил Додик.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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