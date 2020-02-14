В Сараево готовятся разорить сербские кладбища

Администрация кантона Сараево подготовила законопроект, который позволит выкопать из могил останки около 13 000 человек, в основном сербов. Боснийские чиновники объявили, что таким образом собираются бороться с неплательщиками за обслуживание кладбищ. В Республике Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины (БиГ), заявляют об очередном этапе этнической и исторической зачистки.

Как заявил представитель сербов в парламенте БиГ Ненад Стевандич, правительство, в котором доминируют боснийцы, с помощью этого закона пытается стереть все следы многовекового существования сербов в Сараево. «Это делают те, кто часто призывает к многонациональности и демократии. Их цель состоит в том, чтобы после того, как они уничтожили собственность сербов и лишили их жизни, уничтожить и могилы их мертвых. Конечно, реакции по этому поводу со стороны представителей международного сообщества в Боснии и Герцеговине не наблюдается», – констатировал политик.

Председатель регионального Общества семей пропавших без вести Милан Мандич со своей стороны также подчеркнул, что, уничтожая сербские могилы, нынешние власти хотят доказать, что сербы никогда не жили в БиГ.

Стоит отметить, что три года назад на несколько тысяч надгробий на Сараевском кладбище «Барэ» были прикреплены наклейки, в которых родственникам похороненных предлагалось явиться под угрозой того, что останки их близких будут эксгумированы и окажутся в коллективной могиле. В муниципальной Сараевской похоронной компании «Прокоп» заявляли, что это делается на основании решения городского совета от 2010 года, согласно которому могила может быть вскрыта через 10 лет после даты захоронения, если за ней не ухаживают и не вносится плата за обслуживание.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 13.02.20

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