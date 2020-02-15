Республика Сербская решит на референдуме о выходе из состава Боснии и Герцеговины

Республика Сербская определит свой статус в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) на референдуме. Об этом сообщил член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

«Мы потребуем, чтобы решением народа путем референдума, независимо от того, сколько раз они (представители Конституционного суда БиГ) будут это оспаривать, было принято решение о статусе Республики Сербской», – сказал Додик.

Свое заявление лидер сербов Боснии сделал после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и Патриархом Сербским Иренеем. «Я рад, что у нас была возможность от Республики Сербской познакомить Вучича с новой ситуацией в Боснии и Герцеговине», – сказал Додик.

По его словам, решениями Конституционного суда БиГ, в составе которого три иностранца из западных посольств и три боснийца, Республику Сербскую рушат не только путем отмены ее символов, но и изъятием собственности. «После нескольких судов о том, что имущество и земли принадлежит энтитетам, они теперь отменили это, и передали Боснии и Герцеговине, чем уничтожают Республику Сербскую, тем самым пересекая красную линию», – констатировал Додик и добавил, что такая политика поддерживается западными странами, которые принимают участие в разрушении Республики Сербской.

Как сообщал «Новый День», ранее Додик заявлял, что Республика Сербская взяла курс на выход из состава БиГ, если Сараево не вернет свой политический курс в русло Дейтонского соглашения.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.02.20

Белград и Приштина договорились восстановить железнодорожное сообщение. / Символ сербской столицы возвращен в крепость Калемегдан. / В Сараево готовятся разорить сербские кладбища. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»