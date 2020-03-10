Репрессии в армии Черногории: увольняют за участие в православном молебне

В Вооруженных силах Черногории начались увольнения военнослужащих, которые принимают участие в молебнах против закона о свободе вероисповедания, который угрожает конфискацией имущества черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ), передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Одним из пострадавших от санкций военного руководства оказался сержант Дарко Мрвалевич, отслуживший в армии 27 лет. Он был отправлен в отставку после того как был замечен на православном молебне, где держал зонт над головой священника СПЦ. Как сообщается, Мрвалевич является отцом троих детей, семья жила только на его зарплату.

Напомним, в начале февраля Генштаб Вооруженных сил Черногории принял решение о репрессиях в отношении офицеров, участвующих в протестных шествиях против закона, согласно которому государство может конфисковать имущество черногорских епархий Сербской православной церкви. «В армии нет места офицерам, которые считают, что нужно защищать церковь от закона», – заявил тогда начальник Генштаба ВС Черногории Драгутин Дакич.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 10.03.20

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