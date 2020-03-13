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Пятница, 13 марта 2020, 13:14 мск

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Болгария ввела режим ЧС из-за коронавируса

Фото: bbc.com

Сегодня депутаты болгарского парламента по предложению правительства единогласно проголосовали за введение режима чрезвычайной ситуации на территории страны из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Предполагается, что режим ЧС будет действовать до 13 апреля.

По последним данным, в Болгарии выявлено 23 случая коронавируса и зафиксирована одна смерть от новой болезни. В стране зарегистрировано три очага заболевания: Плевен, Габрово и София.

При этом начальник Военно-медицинской академии и главный врач Вооруженных сил Республики Болгария генерал-майор Венцислав Мутафчийский констатировал, что болгары стали летать по миру больше, чем до всплеска заболевания. «И только в эти выходные вместо обычных 8000 улетающих, мы зафиксировали всего 240 человек, желающих покинуть страну. Видимо, люди все же созрели для социальной дистанции», – сказал он, уточнив, что Всемирная организацимя здравоохранения считает социальную дистанцию единственной эффективной мерой против коронавируса.

София, Катарина Лане

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