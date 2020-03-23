В Черногории умер первый инфицированный коронавирусом

В Черногории скончался 65-летний житель города Герцег-Нови, инфицированный коронавирусом. Как сообщил директор Клинического центра Черногории Евто Эракович, этот случай стал первым в стране.

Пациент был экстренно госпитализирован в отделение Клинического центра с хроническим воспалением легких. Взятые анализы выявили вирус COVID-19. Выяснилось, что мужчина в начале марта посещал Сербию, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Согласно данным Клинического центра Черногории, в настоящее время в стране выявлен 21 случай коронавируса, 5 565 человек находятся под санитарным надзором.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 23.03.20

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