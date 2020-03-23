Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии спровоцировало всплеск заболеваемости коронавирусом

После землетрясения в Хорватии произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. Как сообщил министр внутренних дел страны Давор Божинович, в настоящее время зафиксировано 306 зараженных COVID-19, что на 50 больше, чем накануне. Главной причиной стала массовая миграция населения в безопасные районы.

Божинович заявил, что сейчас жителям Хорватии запрещено покидать места проживания. «Чтобы остановить распространение вируса, мы введём запрет на автомобильное передвижение между городами. Здоровье людей для нас – задача номер один, и компромиссов тут быть не может», – сказал министр.

Вместе с тем Божинович призвал всех покинувших Загреб вернуться обратно. «Так будет лучше для вас, и для провинции. Хорватское побережье и находящиеся там объекты здравоохранения не рассчитаны на наплыв пациентов. Они способны принять ровно столько людей, сколько постоянно проживает там зимой, не больше», – указал министр.

Напомним, накануне в Хорватии произошло землетрясение, которое, судя по оценкам специалистов, стало сильнейшим за 140 лет. В результате ЧП было повреждено более 250 зданий, в том числе и две эпидемиологические лаборатории. 27 человек пострадали, из них 18 находятся в тяжелом состоянии. По данным хорватских СМИ, всего за минувшую ночь на территории Загреба произошло 37 подземных толчков.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 23.03.20

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